Συνολικά 170 διαιτητές, βοηθοί διαιτητές και διαιτητές VAR ορίστηκαν από τη FIFA για τους 104 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Ελλάδα δεν εκπροσωπείται για 5η διαδοχική διοργάνωση, καθώς ο μοναδικός υποψήφιος για VAR, ο Άγγελος Ευαγγέλου, έμεινε εκτός λίστας. Τελευταία φόρα που υπήρξε Έλληνας στη λίστα ήταν στο Μουντιάλ του 2006 και ήταν ο Κύρος Βασάρας.

Η ΕΠΟ μπορεί να μην έχει εκπρόσωπο, αλλά… Έλληνας θα υπάρχει. Πρόκειται για τον Γιώργο Λακρινίδη που κατοικεί στη Μελβούρνη και προέρχεται από την Ομοσπονδία της Αυστραλίας. Είναι κάτοχος σήματος FIFA ως Βοηθός Διαιτητής από το 2016 και ανήκει στην Elite κατηγορία της AFC. Ο Γιώργος ολοκλήρωσε τις σπουδές του σε Χημικό Μηχανικό στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης κι εργάζεται στον τομέα των Logistics.

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