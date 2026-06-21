Σε μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, το Κουρασάο, το μικρότερο έθνος που έχει συμμετάσχει ποτέ σε τελική φάση Μουντιάλ, απέσπασε ισοπαλία 0-0 από τον Ισημερινό για τη 2η αγωνιστική του 5ου ομίλου, κερδίζοντας τον πρώτο βαθμό στην ιστορία του στη διοργάνωση.

Απέναντι σε μια ομάδα με παίκτες συνηθισμένους στην ελίτ του ευρωπαϊκού και νοτιοαμερικανικού ποδοσφαίρου, όπως οι Γουίλιαν Πάτσο, Πιέρο Χινκαπιέ, Πέρβις Εστουπινιάν, Ένερ Βαλένσια και Μοϊσές Καϊσέδο, η ομάδα της Καραϊβικής επιβίωσε χάρη αποκλειστικά στον τερματοφύλακά της.

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