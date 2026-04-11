Ο αγώνας της ελβετικής Super League μεταξύ της Τουν και της Βασιλείας, προγραμματισμένος για τις 21:30, αναβλήθηκε μετά από πυρκαγιά στα αποδυτήρια της Βασιλείας στο St. Jakob-Park.

Ο ελβετικός σύλλογος ανακοίνωσε το περιστατικό μέσω δελτίου Τύπου στην ιστοσελίδα του:

«Μια μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στα αποδυτήρια της πρώτης ομάδας στο St. Jakob-Park αργά το βράδυ της Παρασκευής, 10 Απριλίου 2026, για λόγους που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Αναφέρθηκαν σημαντικές υλικές ζημιές, αλλά ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε».

Η Ελβετική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανέβαλε επίσημα τον αγώνα για την 33η και τελευταία αγωνιστική του ελβετικού πρωταθλήματος.

Η αναβολή αποφασίστηκε κατόπιν αιτήματος της Βασιλείας, η οποία δήλωσε ότι «δεν μπόρεσε να παίξει τον εκτός έδρας αγώνα της εναντίον της Τουν» λόγω των υλικών ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά. Αυτό περιλαμβάνει τα αποδυτήρια, τα ντους, τα γραφεία και τον εξοπλισμό: παπούτσια, εκτός έδρας εμφάνιση, ρούχα προπόνησης και άλλα.