Με χατ-τρικ του 25χρονου Δανού επιθετικού, Κάσπερ Χογκ, η Σέλτικ διέλυσε με 5-1 εκτός έδρας την Κιλμάρνοκ κι έγινε η δεύτερη ομάδα, μετά τη Σεντ Μίρεν, που έχει το απόλυτο στην σκωτσέζικη Premiership μετά από τις δύο πρώτες αγωνιστικές της νέας περιόδου.

Εν τω μεταξύ, η Χαρτς χωρίς τον Αλέξανδρο Κυζιρίδη στην αποστολή, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία, πέτυχε την πρώτη εφετινή της νίκη με το ευρύ 4-0 επί της Νταντί Γιουνάιτεντ.

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