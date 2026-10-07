Ένα σημαντικό νομικό εμπόδιο ξεπεράστηκε για τη Μίλαν και την Ίντερ καθώς το Περιφερειακό Διοικητικό Δικαστήριο του Μιλάνου απέρριψε τις προσφυγές που είχαν κατατεθεί κατά την πώληση της περιοχής στου Σαν Σίρο στους δύο συλλόγους.

Η απόφαση αποτελεί σημαντική εξέλιξη για το φιλόδοξο σχέδιο των δυο ομάδων να αποκτήσουν έναν ολοκαίνουργιο γήπεδο στην περιοχή όπου βρίσκεται σήμερα το ιστορικό «Τζουζέπε Μεάτσα». Σύμφωνα με την ιταλική ANSA, συνολικά πέντε προσφυγές από φορείς και ιδιώτες απορρίφθηκαν από το δικαστήριο.

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