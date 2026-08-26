Ο Κλέι Τόμπσον θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν με τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ στο πλευρό του Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον οποίο χαρακτήρισε έναν από τους καλύτερους παίκτες όλων των εποχών.

Με την προσθήκη του 36χρονου elite γκαρντ, οι Χιτ ανέβασαν σημαντικά τον πήχη, χτίζοντας ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ρόστερ. Μετά την ηχηρή μεταγραφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, η ομάδα έψαχνε επίσης έναν παίκτη που θα μπορούσε να δώσει μεγαλύτερη ποιότητα και απειλή από την περιφέρεια και ο τέσσερις φορές πρωταθλητής του NBA μοιάζει να αποτελεί ιδανική λύση.

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