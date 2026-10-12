Ο Φλορίν Ραντουτσόιου, ένας από τους κορυφαίους Ρουμάνους επιθετικούς της δεκαετίας του 1990, μέσω συνέντευξης που έδωσε στην ιταλική Gazzetta έκανε σημαντική αποκάλυψη για την περίοδο που έπαιζε σε Μίλαν και Μπρέσια.

Ο γνωστός ως «Φαν Μπάστεν της Ανατολής» λόγω της εκτίμησής του για τον σπουδαίο Ολλανδό επιθετικό που διέπρεψε με τους «ροσονέρι», σήμερα είναι τηλεοπτικός σχολιαστής.

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