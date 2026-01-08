Ο Λιονέλ Μέσι μίλησε ανοιχτά για μία από τις πιο δύσκολες και σκοτεινές φάσεις της καριέρας του με τη φανέλα της εθνικής Αργεντινής, περιγράφοντας συναισθήματα απομόνωσης, έντονης πίεσης και σκληρής κριτικής.

Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής παραδέχθηκε πως υπήρξαν στιγμές που ένιωθε «ξένος» μέσα στην ίδια του την ομάδα, με τα αρνητικά αποτελέσματα να επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση.

Όπως αποκάλυψε, η απογοήτευση έφτασε σε τέτοιο σημείο ώστε να πιστέψει πως η κατάσταση δεν θα άλλαζε ποτέ. Η σκέψη της οριστικής αποχώρησης από την εθνική πέρασε από το μυαλό του και μάλιστα μετατράπηκε σε απόφαση, την οποία όμως γρήγορα μετάνιωσε. «Είπα πως τελείωσε, πως αυτό ήταν το τέλος μου με την εθνική ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr