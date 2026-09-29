Ένοχη για τις 114 από τις 115 κατηγορίες οικονομικών παραβάσεων κρίθηκε η Μάντσεστερ Σίτι από ανεξάρτητη Επιτροπή της Premier League. Η απόφαση δικαιώνει τη Λίγκα μετά από έρευνα που ξεκίνησε το 2018 και ολοκληρώθηκε με ακρόαση 42 ημερών στα τέλη του 2024.

Η Premier League επιβεβαίωσε ότι ανεξάρτητη Επιτροπή έκρινε τη Μάντσεστερ Σίτι ένοχη για όλες τις κατηγορίες που αφορούν σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της διοργανώτριας αρχής του αγγλικού πρωταθλήματος σε διάστημα εννέα σεζόν, καθώς και για την πλειονότητα των κατηγοριών που σχετίζονται με την αποτυχία της να συνεργαστεί με την έρευνα της διοργανώτριας αρχής.

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