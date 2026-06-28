Ο Σάσα Βεζένκοφ επιστρέφει στις υποχρεώσεις της εθνικής Βουλγαρίας, ενόψει του κρίσιμου αγώνα με τη Νορβηγία για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ.

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