Ο Σάσα Βεζένκοφ επιστρέφει στις υποχρεώσεις της εθνικής Βουλγαρίας, ενόψει του κρίσιμου αγώνα με τη Νορβηγία για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ.
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Ο Σάσα Βεζένκοφ επιστρέφει στις υποχρεώσεις της εθνικής Βουλγαρίας, ενόψει του κρίσιμου αγώνα με τη Νορβηγία για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
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