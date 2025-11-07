Ο Νόβακ Τζόκοβιτς (Νο.5) νίκησε την Παρασκευή με 2-0 σετ (6-3, 6-4) τον Γερμανό Γιάνικ Χάνφμαν (Νο. 117) και προκρίθηκε με πανηγυρικό τρόπο στον τελικό του Hellenic Championship.

«Σας ευχαριστώ που γεμίσατε ξανά αυτό το καταπληκτικό στάδιο», είπε ο Τζόκοβιτς στο πλήθος, προσθέτοντας: «Είναι ο τρίτος μου αγώνας στο κεντρικό γήπεδο, αλλά κάθε φορά που βγαίνω έξω είμαι έκπληκτος. Έχω παίξει σε μερικά από τα πιο όμορφα κλειστά γήπεδα στον κόσμο, αλλά μπορώ σίγουρα να πω ότι αυτό είναι ένα από τα τρία κορυφαία που έχω παίξει ποτέ».

Ο Σέρβος πρωταθλητής που θα βρεθεί στον 144ο τελικό του σε επίπεδο τουρνουά. Εκεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή από τον ημιτελικό που ακολουθεί, ανάμεσα στον Ιταλό Λορέντσο Μουζέτι (Νο.9) και τον Αμερικανό Σεμπάστιαν Κόρντα (Νο. 52).

«Νομίζω ότι ήταν το καλύτερο τένις που έχω παίξει σε αυτό το τουρνουά», συμπλήρωσε ο Τζόκοβιτς. «Ήρθε την κατάλληλη στιγμή. Ο Χάνφμαν αποτελεί μεγάλη απειλή επειδή σερβίρει δυνατά, έχει ένα μεγάλο παιχνίδι, οπότε έπρεπε να μείνω πραγματικά συγκεντρωμένος. Ήμουν καταρρακωμένος στο δεύτερο, αλλά διατήρησα την ψυχραιμία μου. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για τον τελικό».

Με μια νίκη στον τελικό, ο Τζόκοβιτς θα σηκώσει το 101ο τρόπαιο σε επίπεδο τουρνουά.