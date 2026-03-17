Θέση για το ενδεχόμενο ολικό μπλοκάρισμα στα Στενά του Ορμούζ πήρε ο Βαγγέλης Μαρινάκης που προφανώς θίγονται τα συμφέροντα του από τις εξελίξεις και θέλησε να προτείνει λύσεις.

Με άρθρο του στην Daily Telegraph ως πρόεδρος της Capital Maritime & Trading Corp, ο Βαγγέλης Μαρινάκης απευθύνει άμεσο κάλεσμα προς τη διεθνή κοινότητα επισημαίνοντας ότι ενδεχόμενο ολικό μπλοκάρισμα στα Στενά του Ορμούζ θα έθετε σε κίνδυνο περίπου το 1/5 της παγκόσμιας ροής πετρελαίου και παρουσιάζει ένα στρατηγικό σχέδιο συνεργασίας με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, των κρατών του Κόλπου και όλου του ναυτιλιακού κόσμου, για την προστασία της διεθνούς οικονομίας.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr