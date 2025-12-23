Ελληνικό χρώμα έχει η δεκάδα της 52ης έκδοσης της ψηφοφορίας του Βουλγαρικού Πρακτορείου Ειδήσεων (BTA) για τον κορυφαίο αθλητή της χρονιάς στα Βαλκάνια, καθώς στη σχετική λίστα έχουν συμπεριληφθεί τα ονόματα των Εμμανουήλ Καραλή (στίβος), Γιάννη Αντετοκούνμπο (μπάσκετ) και Στέφανου Ντούσκου (κωπηλασία).

Ο νικητής και τα πλήρη αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν σε τελετή στη Σόφια στις 16 Φεβρουαρίου, ημέρα κατά την οποία το 1898 το BTA δημοσίευσε το πρώτο του δελτίο ειδήσεων.

Στην παραδοσιακή αυτή έρευνα συμμετείχαν τα Εθνικά Πρακτορεία Ειδήσεων των χωρών της περιοχής – Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (Ελλάδα), BTA (Βουλγαρία), AGERPRES (Ρουμανία), Anadolu Agency (Τουρκία), TANYUG (Σερβία), MINA (Μαυροβούνιο), MIA (Βόρεια Μακεδονία), HINA (Κροατία), FENA (Βοσνία και Ερζεγοβίνη), CNA (Κύπρος), ATA (Αλβανία) και KosovaPress (Κόσοβο).

Στη δεκάδα της ψηφοφορίας για το 2025 περιλαμβάνονται: ο καλαθοσφαιριστής Αλπερέν Σενγκούν, που είχε καθοριστική συμβολή στην κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου από την Τουρκία στο Ευρωμπάσκετ, ο κολυμβητής Νταβίντ Ποπόβιτσι (Ρουμανία), παγκόσμιος πρωταθλητής στα 100μ. και 200μ. ελεύθερο, η τζουντόκα Ντίστρια Κρασνίκι (Κόσοβο), πρωταθλήτρια Ευρώπης και ασημένια παγκόσμια πρωταθλήτρια στην κατηγορία των 52 κιλών, ο επικοντιστής Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα), πρωταθλητής Ευρώπης κλειστού στίβου και ασημένιος παγκόσμιος πρωταθλητής τόσο σε κλειστό όσο και σε ανοιχτό στίβο, η αλπική σκιέρ Ζρίνκα Λιούτιτς (Κροατία), η οποία σημείωσε τρεις νίκες στο Παγκόσμιο Κύπελλο και κατέκτησε τη μικρή Κρυστάλλινη Σφαίρα στο σλάλομ, ο καλαθοσφαιριστής Νίκολα Γιόκιτς (Σερβία), δεύτερος στην ψηφοφορία για τον τίτλο του Πολυτιμότερου Παίκτη (MVP) του NBA, ο κωπηλάτης Στέφανος Ντούσκος (Ελλάδα), παγκόσμιος πρωταθλητής και ασημένιος πρωταθλητής Ευρώπης και ο καλαθοσφαιριστής Γιάννης Αντετοκούνμπο (Ελλάδα), ο οποίος οδήγησε την Ελλάδα στο χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ 2026 και επιλέχθηκε στην καλύτερη πεντάδα του τουρνουά.

Στη φετινή έκδοση της ψηφοφορίας του BTA αναφέρθηκαν συνολικά 47 αθλητές.

Η δεκάδα της ψηφοφορίας BTA «Αθλητής των Βαλκανίων» για το 2025 (με αλφαβητική σειρά):

Αλεξάνταρ Νικόλοφ (Βουλγαρία) – βόλεϊ

Αλπερέν Σενγκούν (Τουρκία) – μπάσκετ

Νταβίντ Ποπόβιτσι (Ρουμανία) – κολύμβηση

Ντίστρια Κρασνίκι (Κόσοβο) – τζούντο

Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) – στίβος

Γιάννης Αντετοκούνμπο (Ελλάδα) – μπάσκετ

Κάρλος Νασάρ (Βουλγαρία) – άρση βαρών

Νίκολα Γιόκιτς (Σερβία) – μπάσκετ

Στέφανος Ντούσκος (Ελλάδα) – κωπηλασία

Ζρίνκα Λιούτιτς (Κροατία) – αλπικό σκι