Με 41 πόντους και τρίποντα-φωτιά, ο “Ant-Man” οδήγησε την ομάδα στη νίκη

Ο Άντονι Έντουαρντς έκανε το απόλυτο show με 41 πόντους, οδηγώντας τους Τίμπεργουλβς στη νίκη επί των Γκρίζλις… η αποφασιστικότητά του και τα 7 στα 13 τρίποντα ξεσήκωσαν τους φιλάθλους στο Target Center που τον αποθέωσαν φωνάζοντας ρυθμικά “MVP-MVP”.

Και πως αλλιώς θα μπορούσαν να τον αποκαλέσουν, αφού η χρονιά αποδεικνύεται γι΄αυτόν εξαιρετική με επιδόσεις που κάνουν την διαφορά… με μέσο όρο 30,3 πόντους, δείχνει ότι οι Τίμπεργουλβς έχουν πλέον έναν καθαρό ηγέτη, ικανό να καθορίζει το ρυθμό της ομάδας και να ανεβάζει το θέαμα στα ύψη.

