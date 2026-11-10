Μετά από ένα επιτυχημένο πέρασμα από τη Λιόν, στην οποία αγωνίστηκε ως δανεικός στο δεύτερο μισό της περσινής περιόδου, ο Έντρικ επέστρεψε το περασμένο καλοκαίρι στη Ρεάλ ευελπιστώντας να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Ζοζέ Μουρίνιο και να πάρει περισσότερο χρόνο.

Μετά το πρώτο τρίμηνο της φετινής σεζόν, όμως, ο νεαρός Βραζιλιάνος επιθετικός περιορίζεται σε ολιγόλεπτες συμμετοχές και το γεγονός αυτό τον κάνει να αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το μέλλον του.

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