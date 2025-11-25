Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο τρίτο δεκάλεπτο, όπου «έσφιξε» την άμυνά της και επέτρεψε μόλις 12 πόντους, η Βαλένθια συνέτριψε τη Μπάγερν με 90-67 στην ROIG Arena και διατήρησε την παρουσία της στα ψηλά στρώματα της EuroLeague (8-5). Αντίθετα, η γερμανική ομάδα υποχώρησε στο 5-8 και στη 15η θέση.

Η Μπάγερν μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι, εκμεταλλεύτηκε το καλό της ξεκίνημα και πήρε από νωρίς προβάδισμα, φτάνοντας μέχρι και το 30-25 στο 13’. Από εκείνο το σημείο όμως η Βαλένθια άλλαξε εικόνα: ανέβασε την ένταση στην άμυνα, περιόρισε τις επιλογές των φιλοξενούμενων και έκλεισε το ημίχρονο μπροστά με 41-37.

Με την έναρξη της τρίτης περιόδου, το ματς απέκτησε… μονόλογο. Η ισπανική ομάδα «πάτησε γκάζι» και σε ένα ξέσπασμα έξι λεπτών υπέγραψε επιμέρους σκορ 21-4, ανοίγοντας τη διαφορά στο +21 (62-41). Από εκεί και πέρα η αναμέτρηση πήρε διαδικαστικό χαρακτήρα, με το τελικό 90-67 να αποτυπώνει απόλυτα την υπεροχή της.

Κορυφαίοι για τη Βαλένθια ο Μπράνκου Μπαντιό, που σταμάτησε στους 16 πόντους με 3/5 τρίποντα, και οι Μοντέρο – Μουρ που πρόσθεσαν από 13.

Για τη Μπάγερν, που είχε κακή βραδιά επιθετικά και ήταν άστοχη από κάθε απόσταση, διασώθηκε μόνο ο Γκίφι με 7 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 19-21, 41-37, 68-49, 90-67