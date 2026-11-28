Η Ραθίνγκ Σαντατέρ συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία στη La Liga, περνώντας με 3-1 από το «Mestalla», στο παιχνίδι που άνοιξε το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής της La Liga.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και έφτασαν κοντά στο γκολ μόλις στο 5′, όταν ο Ζαμπίρι είδε την προσπάθειά του να απομακρύνεται από αντίπαλο αμυντικό. Η απάντηση της Λεβάντε ήρθε στο 10′, με τον Ντέλα να πιάνει δυνατή κεφαλιά, αλλά τον τερματοφύλακα της Ραθνίνγκ να πραγματοποιεί εξαιρετική επέμβαση, στέλνοντας την μπάλα στο δοκάρι.

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