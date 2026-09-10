Ιδανικό ήταν το ξεκίνημα του Ροντινέι στη νέα σελίδα της καριέρας του. Ο 34χρονος Βραζιλιάνος δεξιός μπάκ πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση με την φανέλα της Σάντος και συνέβαλε τα μέγιστα στη σημαντική νίκη με 2-0 επί της Ατλέτικο Μινέιρο στον πρώτο προημιτελικό του Copa Sudamericana.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού παρουσιάστηκε ιδιαίτερα δραστήριος από τα πρώτα λεπτά του αγώνα, έχοντας ενεργό ρόλο στα μετόπισθεν αναλαμβάνοντας παράλληλα και επιθετικές πρωτοβουλίες.

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