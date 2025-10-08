Την περίπτωση του Αντρέ Τερ Στέγκεν εξετάζει η Τότεναμ για την ενίσχυση στη νευραλγική θέση του τερματοφύλακα, όπως σχετικά υποστηρίζει η αθλητική εφημερίδα της Βαρκελώνης «Sport».

Η ομάδα του Λονδίνου ψάχνει για έναν έμπειρο τερματοφύλακα και το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως ξεκίνησε επαφές με τον ατζέντη του 33χρονου Γερμανού, ο οποίος θέλει να φύγει από την Μπαρτσελόνα τον Ιανουάριο.

Ο 33χρονος τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Γερμανίας έχει συμβόλαιο με τους Καταλανούς έως τον Ιούνιο του 2028, αλλά, μετά την απόκτηση του Ζοάν Γκαρσία από την Εσπανιόλ, δεν είναι βασικός στην πρωταθλήτρια Ισπανίας κι έτσι συζητά πλέον τη μετακίνηση του στην ομάδα της Premier League.