Δεν κατάφερε να… στεριώσει στην Ατλέτικο Μαδρίτης ο Τζιάκομο Ρασπαντόρι, ο οποίος επιστρέφει στην Ιταλία για λογαριασμό της Αταλάντα.

Ο διεθνής Ιταλός επιθετικός πέρασε με επιτυχία από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και πλέον είναι έτοιμος να υπογράψει στην ομάδα του Μπέργκαμο.

Ο 25χρονος στράικερ μεταγράφηκε το καλοκαίρι στους «ροχιμπλάνκκος» από τη Νάπολι, ωστόσο δεν κατάφερε να πείσει τον Ντιέγκο Σιμεόνε ότι αξίζει χρόνο συμμετοχής, με αποτέλεσμα ο ισπανικός σύλλογος να είναι ανοιχτός στην παραχώρησή του.

Αν και μέχρι χθες όλα έδειχναν ότι θα κατέληγε στη Ρόμα ως δανεικός (με οψιόν αγοράς), η ομάδα του Μπέργκαμο έκανε… ρελάνς προσφέροντας στην Ατλέτικο ένα ποσό γύρω στα 22 εκατ. ευρώ (περίπου όσα είχαν ξοδέψει γι΄αυτόν οι Μαδριλένοι το καλοκαίρι), προκειμένου να τον αποκτήσει με κανονική μεταγραφή.

Ο Ρασπαντόρι, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του από τη Σασουόλο και αναδείχθηκε δύο φορές πρωταθλητής Ιταλίας με τη Νάπολι, κατέγραψε 15 συμμετοχές με τη φανέλα της Ατλέτικο (οι περισσότερες ως αλλαγή), με απολογισμό δύο γκολ και τρεις ασίστ.

Παρά τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του στο πρώτο μισό της φετινής σεζόν, παραμένει σημαντική μονάδα της Εθνικής Ιταλίας, με την οποία θα διεκδικήσει την πρόκριση στου Παγκόσμιο Κύπελλο, στα μπαράζ του Μαρτίου.