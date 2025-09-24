Η Μάντσεστερ Σίτι, η Τσέλσι και η Άρσεναλ έδειξαν ενδιαφέρον το περασμένο καλοκαίρι για την απόκτηση του Μόργκαν Ρότζερς από την Άστον Βίλα, αλλά η ομάδα του Μπέρμιγχαμ ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να μπει καν στην κουβέντα για την παραχώρηση του.

Ο 22χρονος Άγγλος διεθνής επιθετικός μέσος, που αναδείχθηκε από τις ακαδημίες της Σίτι, αλλά δεν έκανε ποτέ καριέρα στην πρώτη ομάδα, έχει συμβόλαιο με την ομάδα του Μπέρμιγχαμ έως το καλοκαίρι του 2030 και ο Ουνάι Εμερι δεν θέλει με τίποτα να τον χάσει.

Ο ίδιος όμως θέλει να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και η Τσέλσι επανήλθε στη διεκδίκηση του, ελπίζοντας να τον κλείσει ενόψει της επόμενης θερινής μεταγραφικής αγοράς.

Ο Ρότζερς, που έχει κατέπληξε τους πάντες την περασμένη σεζόν έχοντας στο ενεργητικό του 14 γκολ και 15 ασίστ σε 54 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχει κασέ που φθάνει πλέον τα 100 εκατ. ευρώ.