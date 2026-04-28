Έναν 18χρονο βάζει στις… μηχανές της η Μπαρτσελόνα. Οι Καταλανοί επενδύουν στο μέλλον με τον 18χρονο Τζέσε Μπισίβου.

Σύμφωνα με την αθλητική εφημερίδα «Diario Sport» ο νεαρός Βέλγος αριστερός εξτρέμ αρνήθηκε να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Μπριζ, από τις ακαδημίες της οποίας αναδείχθηκε, και το καλοκαίρι θα ενταχθεί στο δυναμικό της ομάδας της Βαρκελώνης, έχοντας ήδη προφορική συμφωνία για πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο Μπισίβου αποτελεί εισήγηση του Φλικ, που είχε στείλει ανθρώπους του για να τον παρακολουθήσουν στα ματς της β’ ομάδας της βελγικής ομάδας. Το κόστος της μεταγραφής δεν θα ξεπεράσει τα επτά εκατ. ευρώ.