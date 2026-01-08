Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης στο «Chase Center», το αγωνιστικό σκέλος πέρασε σε δεύτερη μοίρα εξαιτίας ενός σοκαριστικού περιστατικού που σημειώθηκε στις εξέδρες…δύο παρέες φιλάθλων ενεπλάκησαν σε άγριο καβγά, δημιουργώντας εικόνες που ελάχιστη σχέση έχουν με το NBA και το υψηλό επίπεδο οργάνωσης που το χαρακτηρίζει.

Μπουνιές, κλωτσιές και σφοδρά χτυπήματα προκάλεσε μεγάλο σοκ και αναστάτωση στις εξέδρες με το σκηνικό να θυμίζει περισσότερο πρωταθλήματα χωρών όπου ο χουλιγκανισμός αποτελεί συχνό φαινόμενο, παρά αγώνα του κορυφαίου μπασκετικού πρωταθλήματος στον κόσμο.

