Ο Τσίρο Ιμόμπιλε επιστρέφει στη Serie A. Η Μπολόνια ανακοίνωσε επίσημα την υπογραφή του Ιταλού διεθνή επιθετικού, ο οποίος επιστρέφει στην κορυφαία κατηγορία της Ιταλίας μετά τη θητεία του στην Μπεσίκτας.

Γεννημένος το 1990 κι ένας από τους καλύτερους επιθετικούς της γενιάς του, ο Ιμόμπιλε έφτασε στην Μπολόνια ακολουθώντας τα βήματα μεγάλων πρωταθλητών που, από τον Μπάτζιο και τον Σινιόρι και ύστερα, αποφάσισαν να ζήσουν μια δεύτερη θριαμβευτική νεότητα με τους «Ροσομπλού», όπως οι Τζαρντίνο, Ντι Βάλο και πιο πρόσφατα ο Παλάσιο.

Με 201 γκολ στη Serie A από το 2008 έως σήμερα είναι ο όγδοος σκόρερ όλων των εποχών στην κορυφαία κατηγορία, όπου έχει αναδειχθεί «αρχικανονιέρης» τέσσερις φορές σημειώνοντας επίσης ρεκόρ (36) γκολ που σημειώθηκαν σε μία μόνο σεζόν, την περίοδο 2019-20. Δύο χρόνια νωρίτερα, ήταν επίσης ο πρώτος σκόρερ του Europa League.

Δεξιοπόδαρος κεντρικός επιθετικός, ικανός να κινείται σε ολόκληρη την επίθεση, εξελίχθηκε στις ακαδημίες νέων του Σορέντο και στη συνέχεια της Γιουβέντους, ενώ αναδείχθηκε παίζοντας για την Πεσκάρα και την Τορίνο.

Στη συνέχεια έγινε είδωλο στη Λάτσιο ως ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στους «Λατσιάλι», με 169 γκολ σε 270 αγώνες, έναν απολύτως εξαιρετικό μέσο όρο που του χάρισε κι ένα Χρυσό Παπούτσι.

The newest member of the Rossoblù family, Ciro Immobile! ✍️❤️💙#WeAreOne pic.twitter.com/2r0RditrcW

— Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) July 10, 2025