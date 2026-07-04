Λένε πως δεν είναι σωστό να επιστρέφεις τα δώρα. Αν όμως αντί για χαρά σου προσφέρουν μπελάδες τα αποχωρίζεσαι δίχως δεύτερη σκέψη.

Έτσι ενήργησαν και οι ποδοσφαιριστές της εθνικής Μεξικού οι οποίοι έβαλαν τέλος σε μια υπόθεση που προκάλεσε έντονες συζητήσεις τις τελευταίες ώρες, επιστρέφοντας τα πολυτελή ρολόγια Rolex που είχαν λάβει ως δώρο από τον διάσημο Αμερικανό influencer SteveWillDoIt.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr