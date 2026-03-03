Η επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο έπειτα από 38 ημέρες απουσίας λόγω τραυματισμού στη δεξιά γάμπα δημιούργησε ελπίδες στο Μιλγουόκι, όμως το αποτέλεσμα αποδείχθηκε σκληρό. Οι Μπακς ηττήθηκαν με το βαρύ 108-81 από τους Σέλτικς, γνωρίζοντας τρίτη συνεχόμενη ήττα με διαφορά άνω των 20 πόντων και έπεσαν στο 26-34.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ αγωνίστηκε για 25:29 λεπτά, έχοντας 19 πόντους (7/16 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 5/7 βολές), 11 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 μπλοκ και 3 λάθη), έδειξε διάθεση, πρόσφερε δύο θεαματικά καρφώματα και ενέργεια, ωστόσο έμοιαζε να παλεύει μόνος σε ένα σύνολο χωρίς συνοχή και αμυντική σταθερότητα.

Το ματς κρίθηκε ουσιαστικά από τα τέλη της πρώτης περιόδου. Από το 15-14 υπέρ των γηπεδούχων, η Βοστώνη «έτρεξε» επιμέρους 24-5, μετατρέποντας το σκορ σε 38-20. Το πρώτο δωδεκάλεπτο έκλεισε στο 20-30, το ημίχρονο στο 43-57 και η τρίτη περίοδος στο 65-83, με τους Σέλτικς να διατηρούν απόλυτο έλεγχο ρυθμού και ριμπάουντ. Όταν οι Μπακς πλησίασαν στους 9 πόντους στις αρχές της τρίτης περιόδου, η απάντηση ήταν άμεση: 15 αναπάντητοι πόντοι και τέλος κάθε σκέψης για ανατροπή.

