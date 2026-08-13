Ο Λιονέλ Μέσι, αποφάσισε να επιστρέψει στην ενεργό δράση μετά την απόφασή του να σταματήσει επ’ αόριστον μετά τον θάνατο του πατέρα του, Χόρχε, που έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές ημέρες σε ηλικία 68 ετών, έπειτα από χρόνια μάχη με ασθένεια.

O Αργεντίνος σταρ συμπεριλήφθηκε αρχικά στην αποστολή της ομάδας του για το παιχνίδι του League Cup απέναντι στην Λεόν, έχοντας επιστρέψει από το ταξίδι που έκανε στην Αργεντινή, για να βρίσκεται κοντά με τους δικούς του ανθρώπους, μετά τον χαμό του πατέρα του, που έφυγε από τη ζωή το προηγούμενο Σάββατο, στην ιδιωτική τελετή μνήμης του πατέρα του.

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