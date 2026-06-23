Ο Τιάγκο Σίλβα αποφάσισε να επιστρέψει στη χώρα του και να φορέσει ξανά τη φανέλα της ομάδας που τον ανέδειξε, της Φλουμινένσε, στην τελευταία σεζόν του στην ενεργό δράση.

Ο 41χρονος στόπερ μετακόμισε τον Ιανουάριο στην Ευρώπη και φόρεσε τη φανέλα της Πόρτο, ελπίζοντας πως θα κληθεί στην αποστολή της Βραζιλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Παρότι κατέκτησε με τους «δράκους» το πρωτάθλημα της Πορτογαλίας, δεν κλήθηκε από τον Κάρλο Αντσελότι και αποχώρησε από το «Ντραγκάο».

Ο Βραζιλιάνος σταρ έπαιξε 14 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις με την Πόρτο, κατακτώντας το 33ο τρόπαιο της καριέρας του.