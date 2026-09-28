Ο Νέτο βρήκε το δρόμο για το Τορίνο εννέα χρόνια μετά την αποχώρησή του. Η Γιουβέντους, που έψαχνε τερματοφύλακα, επέλεξε μία γνώριμη λύση για την ενίσχυσή της και ανακοίνωσε την απόκτησή του.

Ο 37χρονος Βραζιλιάνος γκολκίπερ θα αποτελέσει τον έμπειρο τερματοφύλακα που θα πλαισιώσει τον Βικάριο, μετά το σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε με τον Γκραμπάρα. Ο τελευταίος υπέστη ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο και αναμένεται να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, γεγονός που υποχρέωσε τους «μπιανκονέρι» να κινηθούν άμεσα για την κάλυψη του κενού με έναν γκολκίπερ απ’ την αγορά των ελεύθερων.

Ο Νέτο επιστρέφει στη Γιουβέντους έχοντας ήδη φορέσει τη φανέλα της για δύο χρόνια, από το 2015 έως το 2017. Στην πρώτη του θητεία κατέγραψε 22 συμμετοχές και πανηγύρισε πέντε τίτλους. Ακολούθησε μία πολυετής διαδρομή σε Ισπανία και Αγγλία, με τον Βραζιλιάνο να αγωνίζεται κατά σειρά στη Βαλένθια, την Μπαρτσελόνα και την Μπόρνμουθ, πριν επιστρέψει στην πατρίδα του για την Μποταφόγκο.

Η δεύτερη θητεία του στο Τορίνο θα έχει διάρκεια έως το τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου, καθώς ο Νέτο υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο. «Το να φοράω ξανά αυτή τη φανέλα έχει μία ξεχωριστή γεύση. Είμαι ευτυχισμένος που γύρισα και είμαι έτοιμος να ζήσω μαζί με την Γιουβέντους αυτό το κεφάλαιο», τόνισε ο Νέτο στις πρώτες του δηλώσεις μετά από την επισημοποίηση της επιστροφής του στη Γιουβέντους.