Η Γουλβς μετά την απόκτηση του Κίεραν Τρίπιερ, ανακοίνωσε και την επιστροφή του Ραούλ Χιμένες στο «Μολινό».

Ο 35χρονος Μεξικανός φορ έμεινε ελεύθερος από τη Φούλαμ και υπέγραψε τριετές (2+1) συμβόλαιο συνεργασίας με τους «λύκους», οι οποίοι φέτος υποβιβάστηκαν και τη νέα σεζόν θα παίξουν στην Championship.

Ο έμπειρος φορ είχε αγωνιστεί για τέσσερα χρόνια στη Γουλβς ερχόμενος από την Μπενφίκα (2019-2023), με την οποία είχε 57 γκολ σε 166 συμμετοχές, πριν μεταγραφεί το καλοκαίρι του 2023 στη Φούλαμ.