Η Γουλβς μετά την απόκτηση του Κίεραν Τρίπιερ, ανακοίνωσε και την επιστροφή του Ραούλ Χιμένες στο «Μολινό».
Ο 35χρονος Μεξικανός φορ έμεινε ελεύθερος από τη Φούλαμ και υπέγραψε τριετές (2+1) συμβόλαιο συνεργασίας με τους «λύκους», οι οποίοι φέτος υποβιβάστηκαν και τη νέα σεζόν θα παίξουν στην Championship.
Ο έμπειρος φορ είχε αγωνιστεί για τέσσερα χρόνια στη Γουλβς ερχόμενος από την Μπενφίκα (2019-2023), με την οποία είχε 57 γκολ σε 166 συμμετοχές, πριν μεταγραφεί το καλοκαίρι του 2023 στη Φούλαμ.
There’s something that the Wolves want you to know… ✍️ pic.twitter.com/YyuEW44Qqc
— Wolves (@Wolves) June 9, 2026