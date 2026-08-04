Ο Όργιαν Νίλαντ θα φορέσει ξανά τη φανέλα της Λειψίας μετά τη σεζόν 2022-23! Ο γερμανικός σύλλογος γνωστοποίησε την απόκτηση του Νορβηγού τερματοφύλακα έως το 2028, καθώς ο 35χρονος έμεινε ελεύθερος από την Σεβίλλη.

Στη διάρκεια της καριέρας του ο Νίλαντ έχει αγωνιστεί ακόμη στις Χοντ, Μόλντε, Ίνγκολστατ, Άστον Βίλα, Μπόρνμουθ και Ρέντινγκ.

Έχει 76 συμμετοχές με την εθνική Νορβηγίας, με την οποία αγωνίστηκε ως βασικός στο πρόσφατο Μουντιάλ και απέκρουσε στο 14ο λεπτό το πέναλτι του Μπρούνο Γκιμαράες στον αγώνα με τη Βραζιλία για τη φάση των «16», όπου οι Σκανδιναβοί επικράτησαν με 2-1 και προκρίθηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους στα προημιτελικά.