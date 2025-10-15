Η Τότεναμ ανακοίνωσε την επιστροφή του Φάμπιο Παρατίτσι, ο οποίος μετά τα δύο χρόνια παρουσίας του (2021-2023) στους «σπερς» είναι έτοιμος για τη δεύτερη θητεία του στην ομάδα του Λονδίνου, στη θέση του αθλητικού διευθυντή.

Ο 52χρονος Ιταλός θα συνυπάρξει με τον Γιόχαν Λάνγκε, καθώς η νέα δομή του συλλόγου περιλαμβάνει δύο παράγοντες στη συγκεκριμένη θέση.

Ο Παρατίτσι είχε τιμωρηθεί από την ιταλική ομοσπονδία το 2023 με 30 μήνες αποκλεισμό από τα γήπεδα, λόγω της εμπλοκής του στις οικονομικές ατασθαλίες της Γιουβέντους, όταν ήταν διευθυντής στους «μπιανκονέρι» και, αφού ολοκληρώθηκε η ποινή του, ανακοινώθηκε σήμερα η πρόσληψη του από τη διοίκηση των «Σπερς».