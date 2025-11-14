Η Αναντολού Εφές επέστρεψε στις νίκες στην Euroleague, παρά την απώλεια του Σέιν Λάρκιν μόλις στο 8ο λεπτό, και έβαλε τέλος στο σερί των τριών ηττών της.

Οι Τούρκοι επικράτησαν με 74-72 της Μπάγερν Μονάχου για την 10η αγωνιστική, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 4-7, ενώ οι Βαυαροί γνώρισαν τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα τους και έκτη συνολικά.

Η ομάδα του Ιγκόρ Κοκόσκοφ κατάφερε να αντεπεξέλθει στις σημαντικές απουσίες των Λάρκιν, Παπαγιάννη, Πουαριέ, Μπομπουά και Ντόζιερ. Κορυφαίος για την Εφές ήταν ο Αϊζάια Κορντινιέ, που με 26 πόντους ανέλαβε το επιθετικό βάρος και οδήγησε την ομάδα στην κρίσιμη νίκη.

Η Εφές κυριάρχησε στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, φτάνοντας να προηγείται με 15 πόντους (62-47) στα τελευταία λεπτά του τρίτου δεκαλέπτου. Στην τελευταία περίοδο, η Μπάγερν με αντεπίθεση πλησίασε σε απόσταση αναπνοής, αλλά η Εφές κράτησε την ψυχραιμία της και κατάφερε να «κλειδώσει» τη νίκη. Από τους Βαυαρούς ξεχώρισε ο Αϊζάια Μάικ, που σημείωσε 15 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 19-14, 42-34, 60-47, 74-72