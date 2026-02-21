Η Μπράιτον επικράτησε με 2-0 εκτός έδρας της Μρέντφορντ, την ώρα που η Μπέρνλι «φρέναρε» την Τσέλσι στις καθυστερήσεις. Έμειναν στην ισοπαλία Άστον Βίλα και Λιντς…
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Η Μπράιτον επικράτησε με 2-0 εκτός έδρας της Μρέντφορντ, την ώρα που η Μπέρνλι «φρέναρε» την Τσέλσι στις καθυστερήσεις. Έμειναν στην ισοπαλία Άστον Βίλα και Λιντς…
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.