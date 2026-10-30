Με εξαιρετική απόδοση στο 3ο δεκάλεπτο και τον Πετρούσεφ με μεγάλη μέρα, η Ντουμπάι νίκησε 97-83 τη Χάποελ Τελ Αβίβ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και πλέον οι δύο ομάδες έχουν από 6 νίκες, μετά τις πρώτες 9 αγωνιστικές της Euroleague.

H τρίτη περίοδος ήταν το διάστημα στο οποίο η ομάδα από τα Εμιράτα κυριάρχησε ολοκληρωτικά και έφτασε με προηγείται με +16 (68-52 στο 29΄). Οι Ισραηλινοί του Δημήτρη Ιτούδη δεν βρήκαν την απάντηση κι έτσι η Ντουμπάι επικράτησε με τον πρώην φόργουορντ του Ολυμπιακού.

Ο Φιλίπ Πετρούσεφ είχε 20 πόντους με 6/6 δίποντα και ο Οκόμπο 18 πόντους με 2/3 τρίποντα και 5ασ. Ο Βασίλιε Μίτσιτς (15π., 7ασ.) ήταν ο κορυφαίος της Χάποελ.

Τα δεκάλεπτα: 19-22, 45-40, 74-60, 97-83

Ντουμπάι (Πασκουάλ): Οκόμπο 18 (3), Μπέικον 17, Μπλόσομγκεϊμ 6, Μπέρτανς, Κόντιτς 3, Μούσα 3, Καμπενγκέλε 7, Ντιακιτέ 2, Ράιτ 12 (2), Σενγκέλια 9 (1), Πετρούσεβ 20.

Χάποελ (Ιτούδης): Τζέρμαν 9 (1), Μπλέικνι 11 (1), Μπράιαντ 3, Κόφι, Γουέινραϊτ 11 (3), Σατοράνσκι 3, ΛεΝτέι 6, Οντιάσε 9, Μίτσιτς 15 (3), Οτούρου 14, Καμπόκλο 2.