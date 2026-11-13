Με πρωταγωνιστή τον Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος μέτρησε 14 πόντους και 10 ασίστ, η Βαλένθια επικράτησε με 102-87 της Μπάγερν επί ισπανικού εδάφους και διατηρήθηκε σε τροχιά κορυφής της Euroleague.

Οι Ισπανοί επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους, χτίζοντας διψήφια διαφορά από την πρώτη περίοδο, ενώ στο ημίχρονο προηγήθηκαν με 52-41. Η Μπάγερν αντέδρασε στην τρίτη περίοδο και πλησίασε στους τέσσερις πόντους (62-58), χωρίς όμως να ολοκληρώσει την ανατροπή.

Με καθοριστικά τρίποντα στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Βαλένθια ξέφυγε εκ νέου και έφτασε στην όγδοη νίκη της (8-3), με τους Βαυαρούς να υποχωρούν στο 3-8.

Τα δεκάλεπτα: 29-19, 52-41, 73-65, 102-87