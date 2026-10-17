Ο Ουσμάν Ντεμπελέ, λίγο έλειψε να γίνει ο «μοιραίος» παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν στο ματς με την Στρασμπούρ, αλλά τελικά επανόρθωσε πριν από το φινάλε της αναμέτρησης.

Τρία 24ωρα μετά τον θρίαμβο επί της Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ» για το Champions League, οι πρωταθλητές Γαλλίας χρειάστηκε να κάνουν την ανατροπή και με 3-1 να πάρουν το «τρίποντο» και προσωρινά να «πιάσουν» στην κορυφή τη Μονακό.

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