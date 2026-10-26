Με την Παρί Σεν Ζερμέν στην κορυφή ολοκληρώθηκε η 8η αγωνιστική της Ligue 1. Οι Πρωτευουσιάνοι υποδέχθηκαν τη Λιόν στο ντέρμπι που είχε μεταφερθεί, λόγω των εκτεταμένων επεισοδίων στην «Πόλη του Φωτός» το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Η πρωταθλήτρια Γαλλίας με τα γκολ των Μαγιουλού στο 72′ και Γκοτς στο 84′ επικράτησε 2-0 των «Λιονέ» κι από το βράδυ της Δευτέρας (26/10) απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής, για πρώτη φορά από την έναρξη της σεζόν στο πρωτάθλημα.

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