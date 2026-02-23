Η Ρόμα έκανε αποφασιστικό βήμα για την έξοδο στη League Phase του Champions League, επικρατώντας 3-0 της Κρεμονέζε στο «Ολίμπικο», για την 26η αγωνιστική της Serie A.

Ο Κριστάντε άνοιξε το σκορ στο 59’, ενώ από δική του ασίστ ο Εντίκα «κλείδωσε» τη νίκη στο 77’. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Πισίλι στο 86’, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη των «τζαλορόσι».

Η ομάδα του Γκασπερίνι έφτασε τους 50 βαθμούς, πιάνοντας τη Νάπολι στην 3η θέση και αφήνοντας στο -4 τη Γιουβέντους. Στον πάγκο των Ρωμαίων έμεινε ο Κώστας Τσιμίκας.

