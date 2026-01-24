Η Παρτιζάν, αν και είχε πολλές απουσίες, κατάφερε το βράδυ της Παρασκευής να οδηγήσει σε μπλακ άουτ την Χάποελ Τελ Αβίβ, στον αγώνα που έγινε στο Μόναχο, για την 24η αγωνιστική της Euroleague. Οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην παράταση (88-88 κ.α.), όπου εκεί η ομάδα από τη Σερβία ολοκλήρωσε μια επική ανατροπή από το –27 (37-64 στο 22΄), επικρατώντας τελικά με 104–101.

Επική ανατροπή με …μισή ομάδα

Η σερβική ομάδα επικράτησε της Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη στο Μόναχο, αν και αγωνίστηκε χωρίς τους Ντουέιν Ουάσινγκτον, Τζαμπάρι Πάρκερ, Κάρλικ Τζόουνς και Σέικ Μίλτον.

Το μεγάλο σουτ που έστειλε το παιχνίδι στην παράταση πέτυχε ο Βάνια Μαρίνκοβιτς (88-88 κ.α.). Στην παράταση η Παρτιζάν ολοκλήρωσε την ανατροπή και επικράτησε με 104–101. Πρώτος σκόρερ της ομάδας από τη Σερβία ο Κάμερον Πέιν με 19 πόντους, ενώ για την ομάδα από το Ισραήλ, ο Νταν Ουτούρου σημείωσε 24 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 17-27, 35-56, 63-73, 88-88 (κ.α.), 104-101 παρ.

Τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής της Euroleague και η βαθμολογία

Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Μπασκόνια (Ισπανία) 84-71

Βιλερμπάν (Γαλλία)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 91-98

Παρτιζάν (Σερβία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 104-101 – παρ. (88-88κ.α.)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 93-102

Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου

Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Ολυμπιακός 68-74

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Παναθηναϊκός 75-71

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Βαλένθια (Ισπανία) 93-89

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 82-86

Παρί (Γαλλία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 79-99

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Μονακό (Μονακό) 90-78

Βαθμολογία

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16-7

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 16-7

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 16-8

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 16-8

Ολυμπιακός 15-8

Μονακό (Μονακό) 15-9

Βαλένθια (Ισπανία) 15-9

Παναθηναϊκός 14-10

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 14-10

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 14-10

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 11-13

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 11-13

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 11-13

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 10-14

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 9-15

Μπασκόνια (Ισπανία) 8-16

Παρτιζάν (Σερβία) 8-16

Παρί (Γαλλία) 7-16

Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-18

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-18