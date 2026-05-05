Ο Εστεβάο υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον μηρό σε αγώνα της Τσέλσι και ξεκίνησε αποκατάσταση στις εγκαταστάσεις της Παλμέιρας στο Σάο Πάουλο, προσπαθώντας να προλάβει το Παγκόσμιο Κύπελλο!

Όπως ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πηγή από τον βραζιλιάνικο σύλλογο, ο 19χρονος διεθνής Βραζιλιάνος εξτρέμ αποφάσισε να μην περάσει την πόρτα του χειρουργείου, παρότι υπέστη ρήξη στους οπίσθιους μηριαίους στις 18 Απριλίου στην ήττα με 1-0 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Premier League.

Προτίμησε συντηρητική θεραπεία, ώστε να διατηρήσει τις πιθανότητές του να είναι έτοιμος για το Μουντιάλ με τη «Σελεσάο». Είναι ο πρώτος σκόρερ της πεντάκις παγκόσμιας πρωταθλήτριας από την ημέρα που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία ο Κάρλο Αντσελότι τον περασμένο Ιούνιο, έχοντας σημειώσει πέντε γκολ σε επτά αγώνες.

Ο ίδιος ζήτησε να ακολουθήσει την αποθεραπεία του στις εγκαταστάσεις της Παλμέιρας, της ομάδας στην οποία αναδείχθηκε ποδοσφαιρικά, υπό την επίβλεψη της Τσέλσι, η οποία έστειλε εκπρόσωπό της στη Βραζιλία, όπως εξήγησε στο AFP πηγή της ομάδας από το Σάο Πάουλο.

Η τελική αποστολή του Κάρλο Αντσελότι για το Παγκόσμιο Κύπελλο θα ανακοινωθεί στις 18 Μαΐου.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο AFP, ο Ζοάο Πάουλο Σαμπάιο, συντονιστής των ακαδημιών της Παλμέιρας, στάθηκε στη δυνατή νοοτροπία του Εστεβάο σε αυτή την προσπάθεια δρόμου με τον χρόνο για να εκπροσωπήσει τη χώρα του στο Μουντιάλ.

«Αν οι γιατροί του δώσουν ελπίδες ότι μπορεί να παίξει στο Παγκόσμιο Κύπελλο, θα κάνει τα πάντα για να συμβεί», δήλωσε ο άνθρωπος που έχει δει να περνά από τις ακαδημίες και ο επιθετικός της Λιόν, Έντρικ. «Το βασικό στοιχείο είναι η νοοτροπία του. Έχει τεράστια αυτοπεποίθηση», πρόσθεσε.