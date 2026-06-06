Η Μπουργκ αποχαιρέτησε με κάθε επισημότητα τον 27χρονο Γάλλο γκαρντ, Άνταμ Μοκόκα που αναμένεται να ταξιδέψει στην Ελλάδα για να ανακοινωθεί από τον Άρη.
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Η Μπουργκ αποχαιρέτησε με κάθε επισημότητα τον 27χρονο Γάλλο γκαρντ, Άνταμ Μοκόκα που αναμένεται να ταξιδέψει στην Ελλάδα για να ανακοινωθεί από τον Άρη.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
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