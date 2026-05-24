Ο Ερυθρός Αστέρας επισημοποίησε τη λύση της συνεργασίας του με τον προπονητή της ομάδας Σάσα Ομπράντοβιτς, που θα αντικατασταθεί από τον Μίλαν Τόμιτς μέχρι και το τέλος της σεζόν, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του paixebala.gr.

Έπειτα από ένα χρόνο στο «τιμόνι» των ερυθρόλευκων του Βελιγραδίου, ο Σάσα Ομπράντοβιτς αποτελεί και επίσημα παρελθόν, πληρώνοντας ουσιαστικά το κακό «finish» στη σεζόν, με τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό από τα play-in της Euroleague, μέχρι και τον δεύτερο αποκλεισμό από τα ημιτελικά της ABA League, στα χέρια της Παρτίζαν.

