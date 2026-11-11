Η Μπασκόνια έφερε τον Βέλιμιρ Περάσοβιτς για να διαδεχθεί τον Πάολο Γκαλμπιάτι και ενισχύει το ρόστερ της. Το αρνητικό ξεκίνημα αυτή τη σεζόν, καθώς οι Βάσκοι που μετρούν 1 νίκη – 9 ήττες στις πρώτες 10 αγωνιστικές της Euroleague, υποχρεώνει διοίκηση και τεχνικό τιμ ν’ αναζητήσουν νέα πρόσωπα, ώστε ν΄ αντιδράσει η ομάδα.

Έτσι, ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρόλαντς Σμιτς, με διάρκεια συμβολαίου έως τις 30 Ιουνίου 2027.

O ύψους 2.08 Λετονός διεθνής φόργουορντ έχει μεγάλη εμπειρία στη Euroleague έχοντας φορέσει τη φανέλα των Μπαρτσελόνα (2017-22), Ζαλγκίρις Κάουνας (2022-24) και Αναντολού Εφές (2024-26). Επιπρόσθετα, διαθέτει εμπειρία και στο ισπανικό πρωτάθλημα, έχοντας αγωνιστεί και με τη Φουενλαμπράδα επί σειρά ετών.