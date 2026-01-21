Η μετακίνηση του Αντρέ Τερ Στέγκεν από την Μπαρτσελόνα στη Χιρόνα με την μορφή δανεισμού ολοκληρώθηκε. Ο 33χρονος διεθνής γκολκίπερ υπέγραψε το συμβόλαιο συνεργασίας και θα αγωνιστεί στη νέα του ομάδα μέχρι το τέλος της σεζόν, χωρίς να υπάρχει οψιόν αγοράς.

Ο Γερμανός ήθελε να φύγει από την Μπαρτσελόνα στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, καθώς στοχεύει να κληθεί στην αποστολή της εθνικής ομάδας της χώρας του για το Μουντιάλ το προσεχές καλοκαίρι.

Ο έμπειρος τερματοφύλακας είχε συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2028, αλλά μετά την απόκτηση του Ζοάν Γκαρσία από την Εσπανιόλ και την παρουσία του Σέσνι δεν ήταν βασικός τη φετινή σεζόν. Έτσι, αποφάσισε να αποδεχτεί την πρόταση της Χιρόνα.

Στην Μπαρτσελόνα μετακόμισε το καλοκαίρι του 2014 από την Γκλάντμπαχ. Έχει κερδίσει έξι τίτλους στη La Liga και ένα Champions League.