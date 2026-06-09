Ο Κίεραν Τρίπιερ, ο οποίος αποχώρησε ως ελεύθερος από τη Νιούκαστλ, θα συνεχίσει την καριέρα του στη Γουλβς.

Ο 35χρονος δεξιός ακραίος μπακ, που ήταν βασικός με την εθνική Αγγλίας στο Euro της Γερμανίας, είχε το περασμένο καλοκαίρι προτάσεις από ομάδες της Τουρκίας, αλλά ο Έντι Χάου αποφάσισε να τον κρατήσει στο ρόστερ της ομάδας της βόρειας Αγγλίας μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Τρίπιερ ολοκλήρωσε την θητεία του στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» μετά από πέντε χρόνια και υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τη Γουλβς, η οποία φέτος υποβιβάστηκε και τη νέα σεζόν θα παίξει στην Championship.