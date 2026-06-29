Ο Έντσο Μαρέσκα είναι με κάθε επισημότητα ο νέος προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι. Οι «πολίτες» ανακοίνωσαν την πρόσληψη του Ιταλού τεχνικού, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο τριών ετών και θα αντικαταστήσει τον Πεπ Γκουαρντιόλα.

«Η Μάντσεστερ Σίτι είναι ένας Σύλλογος που γνωρίζω πολύ καλά και το να έχω την ευκαιρία να προπονήσω αυτήν την ομάδα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για μένα. Η ποιότητα των ανθρώπων που εργάζονται εδώ είναι αυτό που την κάνει τόσο ξεχωριστή και θέλω να τους ευχαριστήσω που έδειξαν πίστη στις ικανότητές μου. Ανυπομονώ να αρχίσω να προπονώ τους παίκτες. Θέλω να κερδίζουμε, να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο και να απολαμβάνουμε την πίεση να εκπροσωπώ τη Μάντσεστερ Σίτι», δήλωσε ο Μαρέσκα.

Ο Ιταλός προπονητής, που στο παρελθόν είχε αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, είναι εξοικειωμένος με το περιβάλλον της Σίτι, έχοντας προηγουμένως προπονήσει την ομάδα Νέων του Συλλόγου. Ήταν επίσης βοηθός προπονητή της ανδρικής ομάδας υπό τον Γκουαρντιόλα κατά τη διάρκεια της σεζόν 2018-19, κατά την οποία η Σίτι κατέκτησε το «τρεμπλ».

Η προπονητική πορεία του 46χρονου Ιταλού ξεκίνησε στην Πάρμα το 2021, όπου αγωνίστηκε σε 14 αγώνες, κερδίζοντας μόνο τέσσερις φορές.

Είχε αναλάβει τη Λέστερ τη σεζόν 2023-24 και την οδήγησε από την Championship στην Premier League ως πρωταθλήτρια. Η επιτυχία του αυτή του χάρισε τη «μεταγραφή» στην Τσέλσι, όπου ανέλαβε να οδηγήσει μια νεανική και ακριβή ομάδα στο Champions League.

Ο Μαρέσκα την οδήγησε στην τέταρτη θέση, ενώ παράλληλα κέρδισε το Conference League και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.