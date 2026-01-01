Η Άστον Βίλα απολαμβάνει ένα αξιοσημείωτο πρώτο μισό στην εφετινή αγωνιστική περίοδο (2025-26). Παρά το ασταθές ξεκίνημα, η ομάδα του Ουνάι Έμερι έχει βρει τον ρυθμό της και κάνει πορεία πρωταθλητισμού.

Με καλή πορεία στο Europa League, οι «Χωριάτες» λάμπουν επίσης στην Premier League και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, μόλις έξι βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, μετά την βαριά ήττα με 4-1.

Η μεταγραφική περίοδο για τους «Βίλανς» ξεκίνησε επίσημα τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο την Πέμπτη ανακοινώνοντας την πρώτη χειμερινή μεταγραφή τους. Πρόκειται για τον Άλισον, έναν 19χρονο και πολύ ταλαντούχο επιθετικού που αποκτήθηκε από την Γκρέμιο.

Ένας πολλά υποσχόμενος νεαρός εξτρέμ, ο Άλισον εξελίχθηκε στην ακαδημία του συλλόγου του Πόρτο Αλέγκρε, όπου έκανε το ντεμπούτο του τον Ιούλιο του 2024. Ο Άλισον έγινε βασικός για την Γκρέμιο, παίζοντας 34 αγώνες πρωταθλήματος την περασμένη σεζόν. Ο Βραζιλιάνος δεξιός εξτρέμ αποκτήθηκε έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Μάλιστα, η μετακίνησή του συνδέεται με τον πόθο της Γκρέμιο να αποκτήσει τον Τετέ.