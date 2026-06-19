Ο Νίκος Μπότης αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό και στη συνέχεια ανακοινώθηκε από την Πογκόν Στσέτσιν. Ο Έλληνας τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το 2029 με οψιόν για έναν ακόμη χρόνο.

Η ανακοίνωση:

«Ο Νικόλαος Μπότης εντάχθηκε στην Πογκον Στσέτσιν! Ο Έλληνας τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας, με ισχύ έως τα τέλη Ιουνίου 2029, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα μήνες.

Καλώς ήρθες στην οικογένεια των μπλε και μπορντό!

#BOTIS2029».