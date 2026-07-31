Ο Μάριο Χεζόνια επιστρέφει στο NBA, καθώς οι Κλίβελαντ Καβαλίερς ανακοίνωσαν επίσημα την απόκτησή του. Ο 31χρονος Κροάτης φόργουορντ, μετά από μία εξαετία στα ευρωπαϊκά παρκέ, θα φορέσει τη φανέλα της ομάδας του Κλίβελαντ, επιχειρώντας να δώσει νέα ώθηση στην καριέρα του, μέσω της κορυφαίας λίγκας του κόσμου.

Η μεταγραφή του Χεζόνια επιβεβαιώθηκε μέσω των επίσημων λογαριασμών των Καβαλίερς στα social media, βάζοντας τέλος στα σενάρια που είχαν αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα γύρω από το μέλλον του.

Ο Κροάτης επιστρέφει στο NBA για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2019-20, έχοντας αγωνιστεί τα τελευταία έξι χρόνια σε Ελλάδα, Ρωσία και Ισπανία.

Την αγωνιστική περίοδο 2025-26 φόρεσε τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, καταγράφοντας συνολικά 80 συμμετοχές (71 ως βασικός) σε EuroLeague, Liga ACB, Κύπελλο Ισπανίας και Σούπερ Καπ Ισπανίας. Ολοκλήρωσε τη χρονιά με μέσο όρο 15 πόντους, 4,3 ριμπάουντ και 2,1 ασίστ σε 23,1 λεπτά συμμετοχής, ενώ είχε ποσοστό 84,8% στις ελεύθερες βολές.

Κατά την τετραετή παρουσία του στη Ρεάλ Μαδρίτης (2022-2026), συνέβαλε στην κατάκτηση της EuroLeague το 2023, συμπεριλήφθηκε στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης το 2024 και αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της Liga ACB για τη σεζόν 2025-26. Παράλληλα, πανηγύρισε δύο διαδοχικά πρωταθλήματα Ισπανίας με τη «βασίλισσα» το 2024 και το 2025, προσθέτοντας ακόμη δύο τίτλους ACB σε εκείνους που είχε κατακτήσει με την Μπαρτσελόνα το 2012 και το 2014.

Το 2021 αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό, συμβάλλοντας στην κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος στην πρώτη και μοναδική του σεζόν με τους «πράσινους».

Στην πρώτη του θητεία στο NBA (2015-2020), ο Χεζόνια πραγματοποίησε 330 συμμετοχές, εκ των οποίων οι 69 ως βασικός, με τις φανέλες των Ορλάντο Μάτζικ, Νιου Γιορκ Νικς και Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς. Σε αυτό το διάστημα είχε μέσο όρο 6,9 πόντους και 3,1 ριμπάουντ σε 18,5 λεπτά συμμετοχής, ενώ αγωνίστηκε και σε πέντε παιχνίδια των playoffs με το Πόρτλαντ το 2020.

Γεννημένος στην Κροατία, ο Χεζόνια επελέγη στο Νο5 του NBA Draft του 2015 από τους Ορλάντο Μάτζικ και παραμένει ένας από τους Κροάτες με την υψηλότερη θέση επιλογής στην ιστορία του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ.